A la médiathèque de La Chaloupe , des animations spéciales "Granmèrkal" sont organisées les après-midis le mercredi 20 novembre ainsi que les samedis 16 et 30 novembre.

Les mercredis 13 et 27 novembre, c’est en matinée au coin lecture du Plate que La légende de Granmèrkal vous sera contée. Le samedi 30 novembre, vous pourrez également découvrir le théâtre d’ombres pour les plus petits et écouter l’histoire de Léon par la compagnie Nektar.

L’atelier d’échecs un samedi sur deux et les mercredis 13 et 27 novembre l’atelier réservé aux personnes malvoyantes d’Alexin Cuvelier du Comité Vincent Hauy Réunion se poursuivent.

A la bibliothèque Sudel Fuma, Place au Graff. Participez à l’atelier d’initiation au Graf avec Laurent KEBZ qui donnera lieu à une exposition " Workshop " et à son vernissage le 21 novembre prochain.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Le programme complet est à retrouver sur le site.

Ateliers sur Inscriptions à la bibliothèque Sudel Fuma : 0262 34 09 05