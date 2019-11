Publié il y a 22 minutes / Actualisé le Vendredi 22 Novembre à 16H55

Le graffer Laurent Kebz a animé les 13 et 20 novembre 2019 deux ateliers Graff à la médiathèque Sudel Fuma de Piton Saint-Leu. Dans le cadre de l'exposition "Workshop Graff et Street Art", l'artiste et les 10 jeunes graffers en herbe ont présenté au public les oeuvres réalisées lors de ces deux après-midis d'initiation au graffiti et street-art.

