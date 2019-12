Dans le cadre du Programme de réussite éducative (PRE) mis en place par le contrat de ville de Saint-Leu, une après-midi récréative s'est déroulée mercredi 11 décembre 2019 à la Maison de quartier de Maduran. Cet événement vient clôturer le travail mené sur les quartiers prioritaires de Bois de Nèfles- Portail auprès de 52 enfants et leurs familles. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu.

Lors de cet après-midi récréative, l'élue à la Vie éducative, Michèle Hoareau, a remis des ouvrages aux enfants en présence de leurs familles. Le dispositif PRE vise à apporter un soutien éducatif, culturel, sanitaire et social à des enfants âgés de 2 à 16 ans, habitant un quartier Politique de la ville et/ou scolarisés dans un établissement d’éducation prioritaire et rencontrant des premiers signes de fragilité.



Dans le cadre des parcours individuels de réussite éducative, l’équipe pluridisciplinaire de réussite éducative composée notamment d'agents du service contrat de ville de Saint-Leu met en place des actions autour des thématiques suivantes :

-le soutien à la fonction parentale

-l’accompagnement à la scolarité et la prévention du décrochage scolaire

-la santé, le bien être et l’accès aux soins

-l’accès aux loisirs et à la culture