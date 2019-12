Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Ce samedi 14 décembre, Guy et Olivette Hodgi ont fêté leurs 60 ans de mariage au domicile familial de Piton Saint-Leu. Le couple était entouré de ses proches et ils sont nombreux ! Guy , 84 ans et Olivette, 79 ans, ont 11 enfants, 31 petits-enfants, 11 arrière-petits enfants et 1 arrière-arrière-petit enfant. Une grande famille qui a célébré comme il se doit ces 60 années de bonheur.

Ce samedi 14 décembre, Guy et Olivette Hodgi ont fêté leurs 60 ans de mariage au domicile familial de Piton Saint-Leu. Le couple était entouré de ses proches et ils sont nombreux ! Guy , 84 ans et Olivette, 79 ans, ont 11 enfants, 31 petits-enfants, 11 arrière-petits enfants et 1 arrière-arrière-petit enfant. Une grande famille qui a célébré comme il se doit ces 60 années de bonheur.