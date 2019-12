Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 minutes

Dans le cadre de son enquête sur les migrations, la famille et le vieillissement, L'Ined (Institut national d'études démographiques) en collaboration avec l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) interrogeront des ménages de Saint-Leu entre janvier 2020 et mars 2021. L'enquêtrice ou l'enquêteur sera muni(e) d'une carte officielle l'accréditant. Les réponses resteront confidentielles.

Dans le cadre de son enquête sur les migrations, la famille et le vieillissement, L'Ined (Institut national d'études démographiques) en collaboration avec l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) interrogeront des ménages de Saint-Leu entre janvier 2020 et mars 2021. L'enquêtrice ou l'enquêteur sera muni(e) d'une carte officielle l'accréditant. Les réponses resteront confidentielles.