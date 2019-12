Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Samedi 28 décembre 2019, Suzanne et Georges Hamilcaro ont célébré comme il se doit leurs noces d'orchidée en compagnie leurs proches à Bois de Nèfles Saint-Leu. Le couple de gramouns âgés de 83 ans s'est dit "oui" il y a maintenant cinquante-cinq années. Les époux Hamilcaro, tous deux originaires de Saint-Leu, se sont rencontrés dans un bal. C'est au bout de 10 ans de fiançailles que Georges a demandé sa main à Suzanne qui a accepté. De leur union naissent deux enfants, dix petits-enfants et un arrière petit-enfant devrait voir le jour très prochainement. Le maire et l'élue de quartier, ont partagé, en leur compagnie, ce moment de bonheur.

