Pour la deuxième année consécutive, Miss Mamie Saint-Leu remporte le titre de Miss Mamie Réunion. Jeanne Palas succède donc à Denise Lebourg qui lui a remis son titre devant un public nombreux venu assister à cette compétition dans le cadre des festivités de Miel Vert.

Jeanne Palas, la nouvelle Miss Mamie a été ovationnée par le public, la municipalité de Saint-Leu ne boude pas son plaisir, Marie Claire Lacaille, adjointe au maire déléguée à la troisième jeunesse a commenté "c’est une grande fierté ont lancé ses proches. C’est un magnifique sacre pour Saint-Leu."

La Miss Mamie, très émue aux côtés de ses proches et amis, a salué l’ensemble des participantes et notamment sa première et sa deuxième dauphine, Lucile Adras de Saint Louis et Odile Gabrielle de Trois Bassins.

L’élu de la ville du Tampon a remis l’écharpe à Jeanne Palas et à ses dauphines sous les applaudissements du public intergénérationnel et de l’équipe du CCAS de Saint-Leu et des clubs de 3ème jeunesse qui ont soutenu et accompagné notre ambassadrice jusqu’à ce formidable succès.

Le Maire et le Conseil municipal de Saint-Leu félicitent Jeanne Palas pour cette magnifique victoire départementale, trois mois seulement après son titre local. Un grand bravo à la plus belle des Mamies de La Réunion Jeanne Palas qui, comme sa prédécesseur, fait la ferté de Saint-Leu.