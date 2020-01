Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mardi 7 janvier 2020 la municipalité de Saint-Leu informe la population que la baignade et les activités nautiques sont interdites temporairement sur une bande de 300 mètres dans la portion comprise entre la ravine des Poux et la ravine de la Fontaine sur le littoral situées sur le littoral de Saint-Leu. La mairie a émis un arrêté le lundi 6 janvier indiquant qu'en raison d'un épisode récent de fortes précipitations, la qualité de l'eau était mauvaise. La baignade et les activités nautiques sont donc interdites jusqu'à nouvel ordre. (photo rb/www.ipreunion.com)

