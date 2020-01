Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

C'est en allant cherchant l'eau à la citerne de leur quartier de Colimaçons que Marie-Thérèse et Yvon se sont rencontrés, le coup de foudre fut immédiat. Ils se sont mariés le 10 janvier 1950. De cette union sont nés 10 enfants. Aujourd'hui, les époux Rosalie ont 32 petits-enfants, 24 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-enfant. Thérèse a 94 ans et Yvon 93. Leur histoire d'amour dure depuis plus de 70 ans. C'est entourés de leur famille et amis qu'ils ont célébré le samedi 10 janvier 2020 leurs noces de platine.

