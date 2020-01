Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Lisette, âgée de 76 ans, et Roland Gerbith, âgé de 83 ans, fêtent en famille et entre amis ce dimanche 26 janvier 2020 leur 55eme anniversaire de mariage. Ils se sont mariés le 23 janvier 1965 à L'église de La Chaloupe, le quartier où ils ont grandi et vivent toujours. Roland a exercé l'activité de coursier en pharmacie et Lisette a fait carrière dans l'éducation nationale en tant que directrice d'écoles. De leur union sont nés deux enfants, trois petits enfants et deux arrière-petits enfants.

Lisette, âgée de 76 ans, et Roland Gerbith, âgé de 83 ans, fêtent en famille et entre amis ce dimanche 26 janvier 2020 leur 55eme anniversaire de mariage. Ils se sont mariés le 23 janvier 1965 à L'église de La Chaloupe, le quartier où ils ont grandi et vivent toujours. Roland a exercé l'activité de coursier en pharmacie et Lisette a fait carrière dans l'éducation nationale en tant que directrice d'écoles. De leur union sont nés deux enfants, trois petits enfants et deux arrière-petits enfants.