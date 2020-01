La ville de Saint-Leu vous invite à la Fête de Piton les 31 janvier, 1er et 2 février 2020. Fête foraine, manèges, radio crochets, animations pour enfants et concerts gratuits sont au programme. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les artistes suivant seront présents :

▪️Vendredi : Vyn War A Nou et Wizdom ;

▪️Samedi : The Collectif, Daisy Mohamad et Kaf Malbar & DJ Seeb ;

▪️Dimanche : Radio Crochet, Martin, Olivier Brique, Manu Kde, Dimitri Pitou, Willy et Lumière.



Rendez-vous sur le stade de Piton pour profiter de toutes ces animations le vendredi 31 janvier de 17h00 à 22h30, le samedi 1er février de 10h00 à 22h30 et le dimanche 2 février de 9h00 à 21h00.