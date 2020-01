Piton Saint-Leu sera à l'honneur ce week-end du 31 janvier au 2 février. La ville de Saint-Leu organise la fête foraine au coeur du quartier phare de la commune. Une manifestation pour mettre en lumière un quartier dont l'attractivité ne cesse de croître. L'événement familial est organisé sur 3 jours,"Fête de Piton" permettra aux Réunionnais de s'amuser en profitant des manèges et de la fête foraine, du radio crochet et des concerts gratuits. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La programmation des concerts :

• Vendredi 31 janvier à partir de 19h30 : Vyn war a nou et Wizdom

• Samedi 1er février à partir de 19h : Te Collectif, Daisy Mohamad et Kaf Malbar&Dj Seeb

• Dimanche 2 février à partir de 16h : Radio crocet, Martin, Olivier Brique, Manu Kde, Dimitri Pitou, Willy et Lumière

Rendez-vous sur le stade de Piton pour profiter des animations de la fête foraine le vendredi 31 janvier 2020 de 17h00 à 22h30, le samedi 1er février 2020 de 10h00 à 22h30 et le dimanche 2 février 2020 de 9h00 à 21h00.