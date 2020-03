Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Organisée par l'association pour le développement des hauts de Saint-Leu (ADH), la course des 10 km de Saint-Leu aura lieu ce dimanche 8 mars 2020 Le départ sera donné au Plate Saint-Leu. Les inscriptions sont toujours possibles, précise l'association. La remise des dossards aura lieu ce samedi 7 mars de 9h à 16h en journée continue au siège de l'association 221 c rue Alexandre Begue La Chaloupe (à côté du collège -Poste et du Cyberbase)

