Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus, le TCO informe les habitants de la côte Ouest de la fermeture au public de l'ensemble des déchèteries et de la fourrière animale aujourd'hui et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Conseil départemental

Cyrille Melchior, président du conseil départemental, a publié le communiqué suivant : "(...) le Département a toujours été au service des Réunionnais afin de les accompagner, de les informer, de les protéger et de les accueillir. C’est dans cette démarche, et avec cette conviction, qu’il poursuit ses missions pour assurer une continuité de service public.

Dans ce cadre, les services du Département seront fermés au public à compter du mardi 17 Mars 2020 à 12 h. Tous les services Départementaux non essentiels seront fermés en vue de répondre à la nécessité de confinement demandé par le chef de l’Etat.

TCO

Fermeture des déchèteries et de la fourrière animale

Pour toute urgence relative à la fourrière animale (capture d’animaux dangereux et ramassage des cadavres d’animaux), et afin d’éviter trop d’appels sur notre numéro vert, nous vous demandons de privilégier les formulaires dédiés sur notre site internet ou le mail (courrier@tco.re).

Centre régional de gestion des routes

Le centre régional de gestion des routes (CRGT) informe que le fonctionnement de ses services se fera en mode dégradé à partir de 12h ce mardi. De ce fait, seule la diffusion de l’information prioritaire sera assurée par notre service via l’envoi de communiqué et sera également disponible sur notre serveur audiotel au 0262 97 27 27.

La gestion de l’information en temps réel sera quant à elle toujours assurée via les panneaux à messages variables.

Le CRGT rappelle qu’il ne faut emprunter le réseau routier qu’en cas de nécessité (travail, soin etc.) et les règles de bonnes conduites pour éviter au maximum les incidents sur le réseau routier.

Le Port : les marchés forains sont maintenus

La ville du Port informe que les trois marchés forains sot maintenus jusqu’à nouvel ordre : le mercredi (Place des Cheminots), le vendredi (quartier Oasis) et le dimanche (Rivière Des Galets). L’objectif est de permettre aux Portois de continuer à s’approvisionner tout en appliquant les mesures barrières. Conformément aux mesures gouvernementales, seuls les forains proposant la vente de fruits, de légumes et de nourritures sont autorisés.

CIVIS

Service minimum pour la CIVIS

"Dans le contexte actuel de prévention et de gestion de l’épidémie COVID-19, les services de la CIVIS seront fermés ce jour à partir de 12h00 et ce, jusqu'à nouvel ordre. La CIVIS remercie les usagers de leur compréhension et compte sur leur civisme.

Une continuité d’activité est organisée au titre des compétences suivantes :

- Collecte de déchets

- Transport

- Eau /Assainissement

- Centre Funéraire"

Commune de Saint-Leu

Dans le cadre du renforcement des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 et de la mise en place d’une limitation restreinte des déplacements à compter de 15h ce jour, la Ville de Saint-Leu vous informe sur le fonctionnement de ses services et de l’accompagnement de la population.



- Maintien de la fermeture de tous les équipements recevant du public

- Fermeture des accueils physiques du public en Mairie centrale et dans les annexes

- Poursuite et renforcement de l’accueil téléphonique. En cas de besoin, nous vous invitons à composer le numéro suivant : 0262 34 80 03

- Fermeture des services de la collectivité, non indispensables à la vie de la Nation

- Poursuite des fonctions essentielles de service public : police municipale, état civil, environnement, services techniques et CCAS

- Poursuite de l’accompagnement des personnes les plus vulnérables (portage de repas, aide à domicile, accompagnement des familles endeuillées, ...)



Nous invitons l’ensemble des administrés à :

- Se conformer aux mesures de confinement et à limiter au maximum leur déplacement ;

- Respecter les gestes barrières ;

- Se tenir informés de l’évolution de la situation, notamment sur la page " Saint-Leu, ville d’émotions " ;

- Nous signaler toute situation d'urgence qui nécessiterait l’intervention de la collectivité.

Commune de Saint-Paul

Suite aux mesures annoncées par le président de la République relatives à la gestion de la crise du covid19 dans notre pays, les services municipaux de Saint-Paul seront fermés au public à compter de cet après-midi 15 h 00.

Cependant, la continuité du service public obligatoire sera assurée

Les services accessibles au public :

* L’État civil continuera à fonctionner pour les déclarations diverses (naissances, reconnaissances et décès) à la mairie du centre ville. Pour la rémise des passeports, leurs titulaires devront se rendre là où la demande a été faite mais seulement en cas d’urgence clairement justifiées (départ immédiat)

* Les marchés forains de Saint-Paul sont maintenus aux jours et horaires habituels dans le souci de permettre l’approvisionnement de la population et l’écoulement des production agricole

Cependant, conformément aux dispositions gouvernementales, l’accès est réservé uniquement aux forains qui commercialisent des produits alimentaires.

* Action Sociale : Un service minimum sera assuré au CCAS pour les besoins suivants :

Colis Alimentaire (uniquement en cas d’urgence)

Colis funéraires

Aides à domicile auprès des personnes âgées et isolées avec l’application stricte des " protections barrières " pour les agents intervenant

L’accueil minimum se déroulera uniquement par téléphone au

CCAS: 0262 45 76 45 / 0692 91 16 35

* Education : Les démarches pour les inscriptions et réinscriptions scolaires peuvent se faire via le site internet de la ville : www.mairie-saintpaul.re

Les services fermés au public :

- L’ensemble des équipements sportifs (stade, gymnase, piscine) sont fermés au public

- Fermeture des équipements de santé

- Fermeture des médiathèques et bibliothèques

- Les manifestations culturelles et associatives sont reportées

- Les CASE, Maison pour tous sont fermés et conformément aux dispositions annoncées, les fêtes familiales ne peuvent plus y être organisées.

- Suspension du service de recensement des jeunes de 16 ans

- Site Handi plage sera fermé pendant la période de confinement

- Epicerie Sociale n’accueillera pas le public pendant la période de confinement

- La surveillance des plages ne sera pas assurée

- Les jeux d’eau sont fermés au public

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com