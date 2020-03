Les enfants des personnels de santé mobilisés dans la lutte contre l'épidémie n'ayant pas trouvé de mode de garde pourront être pris en charge pour permettre à leurs parents d'être à leurs postes. A Saint-Leu, cet appel à la solidarité se traduit par l'ouverture des écoles maternelle et élémentaire de la Pointe des châteaux dès ce lundi 23 mars 2020 de 7h50 à 15h30. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les parents concernés sont invités à inscrire leurs enfants le plus rapidement possible en ligne sur la plateforme mise en place par le rectorat ou en contactant par mail les directeurs des établissements de rattachement de leurs enfants.



Cet accueil étant exceptionnel dans le cadre du confinement, il est demandé aux parents de fournir un panier repas froid pour la pause méridienne.



Conformément à l’arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et à l’allocution du Président de la République indiquant que " nous sommes en guerre sanitaire " imposant ainsi des mesures de confinement, l’accueil des autres élèves est suspendu jusqu’à nouvel ordre dans les écoles de la Commune de Saint-Leu.



