Un 105ème anniversaire est célébré aujourd'hui à Saint-Leu. Il s'agit de celui d'Alice Marivan, la doyenne de la ville.

La doyenne de Saint-Leu et centenaire pétillante fête ce jeudi 9 avril 2020 son 105ème anniversaire Un sourire à toute épreuve, Alice Marivan fait la fierté de toute notre ville. Alice Marivan force en effet l’admiration. Bon pied, bon œil, elle nous inspire et compte près d’une centaine de petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Un événement dans le quartier de Citerne 46 où en cette période de confinement, par l'intermédiaire de notre page facebook, de nombreux saint-leusiens ont pu lui adresser leurs félicitations.

Le maire de Saint-Leu a pu joindre Madame Alice Marivan pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.