Afin de permettre aux Saint-Leusiens de se fournir en produits frais, la Ville de Saint-Leu renouvelle son marché forain à La Ravine Saint-Leu ce samedi 11 avril 2020 de 7 heures à 13 heures.

Samedi dernier, 40 forains répartis sur 38 stands étaient présents pour accueillir les clients. L’organisation a été saluée par tous ; vendeurs, particuliers et services municipaux.

Les mesures prises ont été respectées et sont donc reconduites ce samedi 11 avril 2020 sur le site de La Ravine où une quarantaine de forains sont de nouveau attendus. Plusieurs d’entre eux ont déjà réservé leurs emplacements.



L’entrée se fera par le portail Sud et la sortie par le portail Nord du site afin d’éviter les contacts entre usagers. Des agents de sécurité privé procèderont à un filtrage de manière à ne laisser entrer que 50 personnes en simultanée.



Le respect des mesures de distanciation sociale se fait sous le contrôle de la Police municipale :

- les stands sont distants de quatre mètres ;

- des barrières sont placées un mètre devant les stands pour que les clients ne puissent pas toucher directement les produits. Les forains choisissent ainsi les fruits et légumes vendus.



La ville de Saint-Leu demande aux usagers de respecter de nouveau les consignes et les " gestes barrières " explicités à l’entrée sous forme d’affichage et de gestion du flux des personnes par les agents de sécurité.