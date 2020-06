"Dans le cadre de la reprise des activités suite au déconfinement, la ville de Saint-Leu a décidé de l'ouverture échelonnée et progressive des écoles afin de respecter le protocole sanitaire pour accueillir les élèves" indique la commune de Saint-Leu dans un communiqué que nous publions ci-dessous.

A compter du 8 juin, l'ouverture des écoles se fera de la façon suivante :

Les écoles ouvertes le 8 juin 2020 :

• école maternelle La Fontaine

• école maternelle Grand Fond

• école maternelle Peyret Forcade

• école primaire des Colimaçons

• école primaire de Bras Mouton

Les écoles ouvertes le 15 juin 2020 y compris la restauration scolaire:

Toutes les autres écoles de la commune à l’exception des classes accueillies sur Estella Clain (les primaires)

Ecole ouverte le 22 juin 2020

Estella Clain



La restauration scolaire sera assurée dans les écoles ouvertes.

Le transport scolaire assuré par le TCO reprendra également en fonction de ces ouvertures.

L’école de la Pointe des Châteaux continue d’accueillir les enfants du personnel soignant jusqu’au 12 juin inclus.

La reprise normale pour tous les élèves de cette école se fera le 15 juin.



A partir du 22 juin tous les parents qui le souhaitent pourront envoyer leurs enfants à l’école. Ils doivent se signaler auprès des directeurs d’école.



Cette reprise échelonnée et inédite ne peut se réussir qu'avec le concours et la compréhension de tous.

Néanmoins,le respect très strict du protocole sanitaire édicté par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, relatif à la réouverture et au fonctionnement des établissements scolaires,impose un accueil limité à un certain nombre d’élèves dont le choix revient au rectorat et au corps enseignant.