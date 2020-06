Alors que la préfecture vient de publier un arrêté intégrant la carrière de Bois Blanc au schéma d'aménagement régional, la ville de Saint-Leu assure dans un communiqué de presse s'opposer fermement à l'exploitation de la carrière. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

La Préfecture de La Réunion vient de prendre l'arrêté portant modification du schéma d'aménagement régional de La Réunion (SAR), intégrant la carrière de Bois Blanc. La Ville de Saint-Leu reste fortement opposée à ce projet de carrière d'exploitation de roches massives àla Ravine du Trou, un espace naturel et préservé. La collectivité a depuis le début, tout mis en oeuvre pour protéger le territoire saint-leusien, notamment via plusieurs recours auprès des autorités compétentes.



Fidèles à nos engagements, nous continuerons à porter la voix des citoyens et des associations. Comme à chaque fois, nous userons de tout l'arsenal légal pour préserver les intérêts de Saint-Leu et des Saint-Leusiens

