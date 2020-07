Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Depuis 18h ce lundi 6 juillet 2020 l'accès au littoral est interdit et le restera "jusqu'à la levée de la vigilance forte houle" indique la ville de Saint-Leu ce mardi . La commune saint-leusienne a pris cette décision en raison du train de houle annoncé par Météo France. Pour rappel, selon les météorologues, les déferlantes devraient "s'amplifier pour atteindre une hauteur de 4,5 mètres durant la nuit prochaine et se maintenir toute la journée de mercredi". "Ainsi pour la sécurité des usagers, la baignade et les activités nautiques sont donc interdites dans la bande des 300 mètres ainsi que la circulation piétonne sur le front de mer" précise la mairie.

