Deux anniversaires de mariage ont été célébrés à Saint-Leu et pas des moindres : 55 ans de mariage pour les époux Bernot, installés dans le quartier de la Salette, et 60 ans de mariage pour les époux Hoarau, au CD13. Le maire Bruno Domen a fait le déplacement pour féliciter les deux couples. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu.

55ème anniversaire de mariage pour les époux Bernot

C’est en famille que le couple Bernot a fêté 55 années de vie commune cet après midi dans le quartier de la Salette. Martin et Marie Mauricia Bernot, Saint-Leusiens depuis toujours, ont fait grandir 5 enfants, qui leurs ont donné 5 petits enfants et 2 arrières petits enfants et c’est avec joie qu’ils se sont réunis chez eux en compagnie de la famille, amies, du Maire Bruno Domen et des élus du quartier pour célébrer l’événement. Félicitations à eux !

60ème anniversaire de mariage pour les époux Hoarau

Ambiance de fête ce dimanche au CD13 où Gisèle et Klébert Hoarau célèbrent leurs noces de diamants en compagnie de leurs proches, du maire de Saint-Leu Bruno Domen et de l'élue du quartier.

Agés respectivement de 84 ans pour Klébert et de 80 ans pour Gisèle, nos amoureux ont aujourd’hui une belle famille composée de 5 enfants, 12 petits enfants et 9 arrière-petits-enfants.

C'est lors d'un mariage qu'ils se sont rencontrés et commencé leur belle histoire d'amour qui dure maintenant depuis 60 ans. C'est avec amusement que Gisèle raconte l'époque ou son époux, passionné de musique lui jouait du banjo et elle l'accompagnait au chant. Une famille heureuse et joviale qui se retrouve aujourd'hui rassemblée pour fêter ce bel évènement.