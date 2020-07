La piscine municipale de Stella rouvrira au public à compter de ce mercredi 22 juillet 2020. Le protocole sanitaire impose la distanciation physique & l'obligation de porter un masque à l'accueil et dans les vestiaires avant l'entrée dans l'eau. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Désormais, les baigneurs ne peuvent accéder à la piscine sans réservation préalable par téléphone au 0262 965 900 pour un créneau d’une heure du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 ou le dimanche de 9h00 à 12h30. Plus d'informations ici.

- Mercredi jeunesse -

Inscriptions aux activités du second semestre

La Municipalité de Saint-Leu organise les activités "mercredi jeunesse" dans les écoles maternelle et élémentaire de Piton, primaire de la Pointe des Châteaux et primaire du Plate du 26 août au 16 décembre 2020 (hors vacances scolaires et jours fériés).

A cet effet, les parents sont invités à contacter les services pour une préinscription obligatoire par téléphone au 0262.711.137, au 0692.256.208 ou au 0692.071.85. Plus d'informations ici.

- Lauréats 2020 -

Félicitations et dispositif de soutien

Suite à la réussite de lauréats à leurs examens, la ville de Saint-Leu marque son soutien à l’ensemble des lauréats en proposant plusieurs dispositifs :

- un chèque-cadeau pour tous les lauréats 2020 ;

- une prime d’excellence pour les bacheliers ayant obtenu une mention TB et/ou les Félicitations du Jury ;

- une aide financière pour la poursuite des études 1ère année post-bac.

Plus d'informations ici.