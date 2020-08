Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Pour la rentrée scolaire dans un contexte inédit, ce lundi 17 août 2020, le maire de Saint-Leu Bruno Domen et l'élue à la Vie éducative Nadège Bernon se sont rendus dans trois établissements du territoire : l'école maternelle Peyret Forcade, l'école primaire du Plate et l'école Estella Clain. Cette visite a permis aux élus de rencontrer les équipes encadrantes et les agents. "Les agents et les équipes éducatives sont fortement impliqués afin de garantir le respect des nouvelles normes d'hygiène en vigueur", précise la mairie dans un communiqué. Retrouvez les images de la rentrée à Saint-Leu. (Photos Saint-Leu)

Pour la rentrée scolaire dans un contexte inédit, ce lundi 17 août 2020, le maire de Saint-Leu Bruno Domen et l'élue à la Vie éducative Nadège Bernon se sont rendus dans trois établissements du territoire : l'école maternelle Peyret Forcade, l'école primaire du Plate et l'école Estella Clain. Cette visite a permis aux élus de rencontrer les équipes encadrantes et les agents. "Les agents et les équipes éducatives sont fortement impliqués afin de garantir le respect des nouvelles normes d'hygiène en vigueur", précise la mairie dans un communiqué. Retrouvez les images de la rentrée à Saint-Leu. (Photos Saint-Leu)