Ce samedi 29 août, le traditionnel marché forain tout récemment redéplacé au front de mer, aura bien lieu à Saint-Leu malgré l'épidémie. Comme partout dans l'île, le port du masque y est cependant obligatoire. La commune appelle au plus grand respect des gestes barrières une fois sur place. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au regard des dernières informations sur la circulation du virus dans l’île, la municipalité invite donc la population à faire preuve de bons sens et de responsabilité lors de vos déplacements.



Le port du masque est obligatoire, et le respect des distanciations physiques est préconisées.



Le maintien du marché permet un approvisionnement frais en produits locaux et soutient les agriculteurs, artisans et maraîchers de notre territoire. La municipalité souhaite conserver cette formule sans annulation tout en respectant les mesures de la préfecture de La Réunion.

Il convient donc à chacun de faire en sorte que les règles soient respectées pour pouvoir continuer à se rendre au marché.

Le marché ouvrira aux horaires habituels, de 6 à 13 heures, et se trouvera sur le front de mer de la commune.

