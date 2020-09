Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Plus connue sous le nom de " Madame Maurice ", Madeleine Tionohoué a célébré aujourd'hui ses 101 ans avec ses 4 enfants ( Félicien, Ariste, Ernest et Richard) qui vivent à ses côtés dans la case familiale de Piton Saint-Leu. Le Maire, Bruno DOMEN est venu saluer notre centenaire qui bénéficie au quotidien des services d'Annie Claude HODGI, son aide à domicile du SAPPAPH, le service d'aide à la personne âgée. Notre centenaire a également 6 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants qui n'ont pas manqué de lui souhaiter un joyeux anniversaire par téléphone. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Leu.

