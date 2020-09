Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

La maire de Saint-Leu annonce, ce mercredi 30 septembre 2020, que la médiathèque Baguett' ouvrira ses portes ce vendredi 2 octobre à 9h30. L'équipe du réseau de lecture publique fera découvrir au public les espaces et le fonds documentaire dans le strict respect des gestes barrière, de la distanciation physique et du protocole sanitaire en vigueur dans les ERP (Etablissement recevant du public). Le masque est obligatoire ainsi que l'utilisation de gel hydroalcoolique à l'entrée de la médiathèque. La médiathèque sera ouverte ce vendredi 2 octobre et le samedi 3 octobre de 9h30 à 18h00. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

