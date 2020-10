Le maire de Saint-Leu, Bruno Domen, devient le nouveau président de la mission intercommunale de l'Ouest. Il remplace Daniel Pausé, le maire de Trois Bassins à la tête de l'association. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Sur le principe de la présidence tournante, Bruno DOMEN a été élu ce mercredi matin à l’unanimité par les membres du conseil d’administration de la structure qui œuvre pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans.

En 2019, 17 351 jeunes du bassin ouest étaient inscrits dont 2455 saint-leusiens. 36% d’entre eux ont le niveau Bac mais une grande partie ont connu l’échec scolaire. La MIO, à travers de nombreux dispositifs, leur permet de mettre un pied à l’étrier en construisant un projet professionnel adapté à leurs compétences et au marché du travail.

Parcours d’accompagnement PACEA, projet personnalisé d’accès à l’emploi, garantie jeunes, période de mise en situation en milieu professionnel, plan d’investissement dans les compétences, dispositif Gadiamb ou encore Attitudes pro sont les outils en faveur de l’inclusion des jeunes développés par les 131 agents de la Mission intercommunale de l’Ouest.

Les agents accueillent le public sur 12 sites répartis sur l’ensemble du bassin ouest dont à l’antenne de Saint-Leu ville et dans deux permanences de la mission locale à la Chaloupe et au Plate. La MIO est un outil au service du territoire présidé désormais par Bruno DOMEN qui salue le travail effectué par son prédécesseur et l’ensemble du personnel pour venir en aide aux jeunes qui en ont grandement besoin dans un contexte économique difficile.