Publié il y a 18 minutes / Actualisé le Mercredi 30 Septembre à 12H28

La mairie de Saint-Leu informe que les prochaines permanences de l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) et du CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) de La Réunion auront lieu les 12 et 26 octobre 2020. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La mairie de Saint-Leu informe que les prochaines permanences de l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) et du CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) de La Réunion auront lieu les 12 et 26 octobre 2020. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)