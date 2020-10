Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

"Emile et Régine Hodgi ont fêté ce dimanche 11 octobre 2020 leurs 60 ans de mariage en présence du maire, Bruno Domen, accompagné des conseillers municipaux Marie Annick Hamilcaro et Claudio Hodgi, l'un de leurs 11 enfants" indique la mairie de Saint-Leu. Le couple a également 30 petits-enfants et 27 arrières petits-enfants (Photo mairie de Saint-Leu)

