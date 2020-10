Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Les vacances scolaires sont là et c'est "l'occasion de sortir en famille avec la reprise des visites guidées au Four à chaux Pierre Méralikan à Saint-Leu. Des animations seront également proposées sur le site pendant les vacances, autour des objets lontan" informe le Territoire de la côte ouest (TCO). Rendez-vous le samedis 17 octobre 2020 au Four à chaux situé à proximité de la plage Citerne 46 (Saint-Leu). Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans (Photo TCO)

