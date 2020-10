Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Les salles d'exposition de l'Hôtel des postes de Saint-Leu rouvrent au public et le éseau de lecture publique propose jusqu'au 30 octobre 2020 un double exposition photographique : "Voyage aux pays des baobabs citernes" et "Univers argentique noir et blanc". Le port du masque est obligatoire dans cet établissement recevant du public et il est demandé aux visiteurs de respecter le protocole sanitaire en vigueur (Photo : capture d'écran vidéo)

