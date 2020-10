La mairie de Saint-Leu a ordonné l'abattage d'un ficus âgé de 50 ans ce mardi 13 octobre 2020. Selon la mairie, l'arbre était dangereux pour les passants mais pour les défenseurs de l'environnement, cet abattage aurait pu être évité. (Photos d'illustration Extinction Rebellion)

Le centre-ville de Saint-Leu vient de perdre son ficus cinquantenaire. Situé boulevard Bonnier, près du restaurant Le Lagon, l’arbre a été abattu par les services de la mairie. "Le tronc était mort, il était attaqué par les termites, les branches dépassaient" explique la ville de Saint-Leu.

- Un arbre dangereux selon la mairie –

"Pas d’autre choix" d’après la mairie car l’arbre en question "était devenu dangereux pour les passants". "Il y avait une réelle volonté pour la mairie de sauver l’arbre mais malheureusement ce n’était pas possible" précise la commune.

Nadège Bernon, deuxième adjoint au maire de Saint-Leu défend d’ailleurs la politique environnementale de la commune. "Pour un arbre coupé, ce sont trois arbres plantés" argue-t-elle.

Sur les réseaux sociaux, certaines se sont emballés parlant d'un possible remplacement de l’arbre par des places de parking pour le restaurant Le Lagon, à proximité. Mais il n’en est rien d’après la mairie. "Il n’y aura pas de places de parking mais une palmeraie" précise Laurent Micoine. "Une dizaine de palmiers seront plantés dans de la terre-compost" ajoute-t-il. "Ce nouvel aménagement débutera demain, le jeudi 15 octobre 2020, et se terminera vendredi" d’après le service environnement.

- Les écologistes mécontents -

C’est Extinction Rebellion, mouvement social écologiste d’envergure internationale et très actif à Saint-Leu, qui a diffusé l’information sur sa page Facebook. "Massacre à la tronçonneuse" ont lancé les activistes, photos du ficus sans tête à l’appui.

Selon Vincent, membre du collectif, "cet arbre abritait des milliers d’oiseaux dont on pouvait entendre les chants le soir" et même s’il était effectivement abîmé comme l’a confirmé un élagueur contacté directement par Extinction Rebellion, "on aurait pu essayer de faire quelque chose, comme condamner quelques places de parking à côté et le solidifier."

Extinction Rebellion critique aussi le remplacement du ficus par une palmeraie : "l’ombrage sera limité avec les palmiers et niveau habitat pour les espèces on est proche du zéro, la mairie a choisi la facilité" dénonce Vincent.

Il pointe également du doigt une mauvaise communication de la part de la ville qui n’aurait, selon lui, pas annoncé "assez tôt, ni assez fort l’opération". La mairie se défend en précisant avoir "distribué des tracts dans les boîtes aux lettres avoisinantes dès vendredi dernier et installé un panneau explicatif sur l’emplacement." "Du vendredi au mardi, un peu court comme délai" souffle Vincent.

- Une mauvaise gestion générale des problèmes environnementaux -

L’activiste, regrette plus largement une mauvaise gestion des problèmes environnementaux dans la ville de l’Ouest : "la mairie a fait planter des palmiers près de la gendarmerie mais ces arbres ne sont pas adaptés au climat, deux mois après ils étaient brûlés." Il regrette également que "la ville de Saint-Leu ne plante pas d’espèce endémique. Si un arbre est abîmé, il sera directement coupé, on ne réfléchit jamais aux autres solutions, on ne met pas de moyen en place pour les sauver" se désole-t-il.

Le mouvement écologiste ne compte pas laisser tomber l’affaire et appel le maire de la ville, Bruno Domen, à "compenser la perte de cet arbre pour la biodiversité en replantant des dizaines d'arbres endémiques de bonne dimension dans le centre-ville".

