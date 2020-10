Des travaux sont en cours jusqu'au mois de décembre 2020 à Quatre-Robinets. Le Département met en place un giratoire en face du chemin Thénor et du chemin de la pépinière, ainsi que des places de stationnement et des trottoirs. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Leu. ( photo ville de Saint-Leu )

Depuis quelques semaines, le Département réalise des travaux de sécurisation sur la RD11 qui impactent la circulation aux heures de pointe. Les automobilistes circulent en effet par alternat de 7h30 à 15h30.

Concrètement, un giratoire est en cours de réalisation en face du chemin Thénor et du chemin de la pépinière, ainsi que des places de stationnement et des trottoirs sur plus de 250 mètres.

Il en va de la sécurité de tous dans cette zone jugée accidentogène dont les travaux ont dû être interrompu par la crise sanitaire pour se prolonger jusqu’en décembre 2020.

A terme la réalisation de ces travaux permettra une meilleure desserte de Quatre Robinets. Ce quartier en plein expansion bénéficiera alors des infrastructures adaptées à son évolution démographique.

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre compréhension.