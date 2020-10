Le Fonds Réunion des Talents accueille en ce moment le peintre Richard Riani dans son atelier culturel Kab'Art, à Portail Saint-Leu. L'artiste se produit également en "live painting", tous les jours dans la galerie du Portail afin de sensibiliser le grand public à l'art. L'exposition initialement prévue jusqu'au 25 octobre a été prolongée jusqu'au 30 octobre 2020. Nous publions ici le communiqué du Fond Réunion des Talents. (photo de Jerry Ayan)

Après Charly Lesquelin, le Fonds Réunion des Talents accueille Richard Riani. "Heal The World’ s’inscrit dans un cycle d’expositions qui a été accéléré afin

de redonner visibilité, confiance et envie au monde artistique. Cela fut comme une évidence après la phase de confinement. Nos artistes ont besoin de cette visibilité pour surmonter la crise qui perdure dans leur secteur, et le Fonds Réunion des Talents a accéléré la mise en place de ses événements.

Le rendez-vous baptisé Art Tour a permis d’amener des chefs d’entreprises et des collectionneurs au contact des artistes, sur leurs lieux de création, et l’événement St’Art a permis de montrer les artistes en pleine action dans de forts lieux de passage, mettant l’art à portée du plus grand public.

Conscient du rôle qu’il a à jouer dans ce contexte, le Fonds Réunion des Talents entend démultiplier ces événements pour que le monde artistique retrouve toute la place qui doit être la sienne dans le bien-être humain, sociétal et patrimonial de La Réunion.

Le Fonds Réunion des Talents accueille le peintre Richard Riani à Kab’Art, son "atelier culturel" à Portail Saint-Leu. Il s’agit d’une fenêtre ouverte sur les œuvres d’un artiste connu et reconnu, même au-delà de nos rivages, carte blanche étant complètement laissée à l’artiste pour la mise en scène du lieu et ses oeuvres.

Richard Riani fait partie des figures exemplaires de l’art réunionnais, et cette exposition, agrémentée d’un "live painting" dans la galerie Portail, est un moyen de partager et transmettre son art, ainsi en résonance avec les valeurs du Fonds Réunion des Talents qui prône l’éducation et le bien-être par la culture.

Richard Riani, le "marmaille de Tanambo", n’en finit pas de nous étonner. Il était fin prêt pour une exposition qui devait l’amener à New-York puis à Bruxelles, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Il se décide alors, en accord avec le Fonds Réunion des Talents, à montrer en avant-première les toiles préparées pour ces événements internationaux, mises en scène dans un parcours incluant d’anciennes œuvres, essentielles à la compréhension de son cheminement.

Pendant la durée de son exposition, Richard Riani se livre en "live painting" et se tient à disposition des visiteurs pour une visite commentée de "Heal The World".

• Exposition et performance de Richard Riani "Heal The World"

Mardi 20 - Jeudi 22 : 13h - 19h

Mercredi 21 - Vendredi 23 - Samedi 24 : 10h - 19h

Dimanche 25 : 9h - 12h

Live-painting tous les jours dans la galerie Portail