Suite à l'apparition de nouveaux cas de dengue, l'ARS-OI planifie des opérations nocturnes de démoustication par pulvérisation entre minuit et 5h du matin à Saint-Leu sur le secteur des Quatre Robinets. Elles auront lieu du dimanche 1er au lundi 2 novembre 2020 et du mercredi 4 au jeudi 5 novembre 2020. Nous publions ici le communiqué du TCO.

Voici les recommandations à suivre par rapport aux opérations de démoustication de l’ARS-OI (Agence de Santé Océan Indien) :

Avant le traitement : couvrez les bassins et aquarium, mettez à l’abri les tortues, Ffermez portes et fenêtres, protégez les ruchers (si vous êtes apiculteur : pour des informations ou conseils, contactez l’Association GDS Réunion au 0262 27 55 78 ou le Syndicat Apicole de La Réunion abeillereunion@gmail.com)

Après le traitement : maintenez portes et fenêtres fermées au moins 30 minutes après le traitement, évitez, autant que possible, de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures, lavez et/ou pelez les fruits et légumes avant de les consommer.

Maintenez votre vigilance en poursuivant vos bons gestes de prévention.