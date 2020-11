La ville recherche un(e) directeur (trice) des ressources humaines qui sera placé sous l'autorité hierarchique du Directeur des Moyens de Gestion. Un poste essentiel pour s'assurer d'un climat apaisé et de bonnes relations humaines au sein de la collectivité. Nous publions les conditions requises. (Photo d'illustration rb/ www.ipreunion.com).

Vos missions :

– Participation à la définition de la politique ressources humaines ;

– Conseil aux élus et à la direction générale en matière d’organisation et de gestion des ressources humaines ;

– Mettre en œuvre les Politiques sectorielles RH et l’accompagnement des services ;

– Pilotage du dialogue social ;

– Gestion des emplois, gestion des effectifs et des compétences ;

– Contrôle de la gestion administrative et statutaire ;

– Suivi et participation aux instances paritaires et relations avec les organisations syndicales et les représentants du personnel ;

– Elaboration et suivi de la masse salariale de la collectivité ;

– Information et communication interne ;

– Management de la direction.

Vos compétences et profil :

– Réaliser un diagnostic des ressources humaines de la collectivité

– Identifier les modes de management et d’organisation de la collectivité

– Elaborer des scénarios prospectifs et proposer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques

– Négocier les moyens de la mise en œuvre auprès de la direction générale

– Conseiller les élus et la direction générale, alerter sur les risques juridiques et de contentieux RH, etc.

– Bâtir une relation de confiance avec les élus et transmettre des messages

– Définir les axes des plans sectoriels des ressources humaines

– Mettre en place un système d’information des ressources humaines (SIRH)

– Mettre en place un dispositif de ressources humaines déconcentrés

– Définir un plan de communication interne

– Accompagner, sensibiliser à la conduite du changement

– Conseiller et orienter les agents

– Accompagner l’encadrement dans sa fonction de management

– Définir et piloter la politique de recrutement et de mobilité

– Identifier les besoins de la collectivité et les ressources nécessaires (effectifs, emplois, compétences)

– Recruter, participer à un entretien de recrutement

– Elaborer des scénarios d’évolution du personnel

– Piloter l’élaboration du bilan social et l’analyser

– Anticiper les évolutions des métiers et des compétences

– Analyser les écarts entre ressources et besoins de compétences de la collectivité

– Définir les orientations du plan de formation

– Définir et piloter le dispositif d’évaluation

– Recueillir et analyser l’information sur les positions des partenaires sociaux et sur les mouvements de coordination émergents

– Prévenir et résoudre des litiges en interprétant le droit

– Fournir des informations et des conseils argumentés

– Définir les termes ou modalités du dialogue social

– Analyser le dialogue social

– Définir des indicateurs de climat social

– Animer les réunions avec les partenaires sociaux et les instances paritaires (CT, CHS, etc.)

– Veiller aux conditions générales du travail

– Décliner et coordonner l’application des nouvelles dispositions statutaires, législatives, réglementaires ou jurisprudentielles

– Définir et contrôler les procédures statutaires

– Prévenir et gérer les contentieux du personnel

– Gérer les relations avec les organismes sociaux et administratifs

– Piloter et contrôler la masse salariale et les crédits de personnel

– Contrôler la gestion et les engagements de dépenses

– Intégrer les contraintes financières dans la mise en œuvre de la politique RH

Il est demandé aux personnes intéressées de bien vouloir faire acte de candidature en adressant une lettre de motivation, CV et copie des diplômes à :

Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Leu

D.R.H

Rue du Général- Lambert

97 898 Saint-Leu Cedex

Vous pouvez également postuler en ligne sur le site de la mairie de Saint-Leu.