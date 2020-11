Le festival du film militant revient pour une nouvelle édition les 20, 21 et 22 novembre 2020 au Yourtes en Scène à Saint-Leu. Ce rendez-vous se veut être un espace d'échanges et de réflexions sur le thème de l'action citoyenne. Nous publions ici le communiqué de Yourtes en Scène. (photo Yourtes en Scène)

Le festival du film militant organisé par Alternatiba, Amnesty International, la Cimade, Greenpeace et Yourtes en Scène rencontre chaque année de plus en plus de succès, preuve de l’intérêt du public pour notre société. Cette manifestation est donc reconduite les 20, 21 et 22 novembre 2020 sur le site de Yourtes en Scène.

Ce festival se veut être un espace d’échanges et de réflexions autour de projections de documentaires ou de fictions sur le thème de l’action citoyenne, culturelle et militante.

Son ambition est de mettre à l’honneur l’engagement militant, humaniste, féministe et idéaliste, d’inviter à la réflexion et aux échanges à partir d’oeuvres cinématographiques, de continuer à penser l’action collective et l’idéal citoyen, de lutter contre le fatalisme de la pensée unique et ré-enchanter la vision du monde en montrant que des expériences d’engagements collectifs, individuels et solidaires fonctionnent.

Des invités, réalisatrices et réalisateurs de La Réunion et de Métropole seront présents pour enrichir le débat et ouvrir notre vision sur le monde.

- Retrouvez le programme -

Vendredi 20 novembre 2020

Samedi 21 novembre 2020

Dimanche 22 novembre 2020

Tarifs du festival :

Vendredi 20 novembre – Soirée d’ouverture : Tarif unique avec deux films : 10€.

Samedi 21 et dimanche 22 novembre : 6€ le film ou 5€ le film à partir de trois films réservés.