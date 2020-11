Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Le CCAS et la ville de Saint-Leu actualisent le registre nominatif des personnes vulnérables résidant sur la commune. Ce registre permet l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement d'un plan d'alerte et d'urgence (ex : covid, cyclone...). Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Leu. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

