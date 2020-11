Le réseau de Lecture Publique organise l'exposition artistique "Silo Sa Mafu : la Terre, source de vie" pour découvrir l'artiste Zulu aux sculptures aussi déroutantes que poétiques. Vous avez jusqu'au 28 novembre pour vous y rendre. (Photo Saint-Leu)

"Je ne l'ai pas choisie, c'est elle qui s'est imposée à moi spontanément", rapporte ainsi le sculpteur Zulu concernant sa démarche artistique. " Je me nourris et m'inspire de ce qui m'entoure", précise l'artiste qui dit prendre pour premières muses la terre et la nature : " elles m'inspirent et je puise en elles leurs énergies, leurs richesses et leurs complexités.

Zulu est un auteur protéiforme qui a déjà pratiqué la peinture, la céramique, la sculpture métallique/bois, la musique, la danse. Un artiste complet qui s'est particulièrement attaché à la sculpture. En 2016, il s'installe ainsi sur le front de mer de Saint-Leu, avec l'accord de la mairie, près des jeux d’eau et sculpte pour le plaisir des promeneurs et des curieux, un pied de tamarin.

Une exposition à ne pas louper en ces temps de crise sanitaire où le monde de la culture est particulièrement touché. Plus d'informations sur la page Facebook de la ville. L'exposition prend fin le 28 novembre 2020.

