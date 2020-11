La médiathèque Roger Poudroux (Saint-Leu) accueille l'exposition "L'esclavage à Bourbon" du 15 novembre 2020 au 15 janvier 2021. Une exposition retraçant l'histoire de l'esclavage à La Réunion pour ne jamais oublier. (Photo Archives départementales de La Réunion)

Elle met mal à l'aise, pourtant elle est essentielle. Une vingtaine de dessins et gravures, toute droite issue des archives départementales, est présentée à la médiathèque de Saint-Leu pour retracer l'époque de l'esclavage, celle où les esclaves sont considérés comme des biens meubles.



Un commerce essentiellement en provenance de Madagascar et de la côte orientale de l'Afrique. Un temps de cruauté et de misères où l'affranchissement était une libéralité du maître récompensant des services rendus.



Une perspective rarement possible et où les esclaves préféraient la fuite ou le marronnage. Une infra-société se serait alors formée, une "société du silence, un "royaume de l'intérieur", rapportent les archives départementales. Il faut attendre le 27 avril 1848 pour que l'abolition de l'esclavage soit décrétée. Plus de 62.000 individus accédaient à la citoyenneté.

