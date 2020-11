Ce mercredi 25 novembre 2020 c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex, soit 25 de plus qu'en 2018. Cette date est l'occasion pour la commune de rappeler aux citoyens les différents lieux d'accueils que compte Saint-Leu. Nous vous publions le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce mercredi 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 2020.

Chaque année, quelque 220.000 femmes subissent des violences conjugales et 93.000 sont victimes de viol ou tentative de viol. Paroxysme de ces violences, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex en 2019, soit 25 de plus que l’année précédente. Le confinement décrété au printemps a entraîné une importante hausse des signalements pour des violences subies par les femmes et les enfants à leur domicile et des harcèlements et agressions subies dans l’espace public.

A Saint-Leu plusieurs lieux accueillent les personnes victimes de ce genre de violence. Le réseau d’écoute du 3919 est le numéro qui peut vous réorienter vers les acteurs de la ville de façon sécurisée et confidentielle.

• CEVIF – Collectif pour l’élimination des violences intrafamiliales

Permanence à Saint-Leu tenue par Mme Marie-Laure Yami, vice présidente du CEVIF, tous les jeudis après-midi de 15h15 à 18h sur rendez-vous au 0262 41 80 80 à la Maison de quartier du Centre-Ville de Saint-Leu

Maison de quartier du Centre-Ville

16 rue Gaspard

97436 Saint-Leu

Téléphone : 0262 41 80 80

• Intervenante sociale en commissariat et gendarmerie – Ouest (Saint Leu)

363 Rue du Général Lambert

97416 Saint Leu

Téléphone : 0692 64 68 11

• Intervenante sociale en commissariat et gendarmerie – Ouest (Piton Saint Leu)

14 Rue Adrien Lagourgue, Piton Saint Leu

97416 Saint Leu

Téléphone : 0692 64 68 11

• Gendarmerie, Référent VIF/Violences conjugales, sexuelles et sexistes, Saint Leu, Piton Saint Leu

363 Rue du Général Lambert

97416 Saint-Leu

0262 34 80 01

• Centre Communal d’Action Sociale / Saint Leu

Rue Général Lambert

97436 Saint Leu

0262 34 28 35

• Conseil départemental – Maison départementale- Saint Leu

2, Avenue de Chateauvieux

97424 Saint Leu

Téléphone : 0262 34 78 11

• Point d’accès au droit de Saint Leu

3 rue du commandant Henri Legros

97436 Saint Leu

Téléphone : 0262 34 70 85