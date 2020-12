Le vendredi 18 décembre 2020, la chanteuse Christine Salem se produira sur la scène du musée Stella Matutina de Saint-Leu. Accompagnée par Ker'Amadeus et Ker'EDF, les chanteurs interprèteront des succès de la chanson réunionnaise et mondiale. Le spectacle aura pour vocation de permettre aux personnes porteuses de handicap de vivre une expérience artistique. Nous publions le communiqué de l'Association Ker'Amadeus ci-dessous. (Photo d'illustration : association Ker'Amadeus)

"Christine Salem, accompagnée de Ker’Amadeus et de Ker’EDF, seront sur scène à Stella Matutin, devant un public conquis d’avance. Un répertoire inédit qui conjugue les grands succès de la musique réunionnaise (Ziskakan, Danyel Waro, Davy Sicard ou encore Mickaël Pouvin) avec des succès mondiaux intemporels (Oh Happy Days, Hallelujah, etc). Il s'agit là d'une collaboration entre Amadeus, qui est un centre des arts de la scène, et " Grandir hors des murs ", qui est une association regroupant des parents de personnes porteuses de handicap.

Le concept est de permettre à ces personnes de vivre des expériences, notamment artistiques, afin de " grandir hors des murs ". L'association " Grandir hors des murs " est née d'un souhait de parents. Le souhait de voir leurs enfants en situation de handicap sortir, découvrir des lieux différents, des activités originales et des émotions nouvelles. L'association travaille dans le but de proposer de nouvelles activités, complémentaires des

propositions des institutions.

Après les " enfants du levant " ou encore " le spectacle musical Li Té Ve War ", ainsi qu' " Envol ", avec Danyèl Waro, Amadeus poursuit son travail de création artistique. Au Centre des Arts de la scène, elle accueille sans sélection ni audition des adultes et enfants pour des ateliers de chant, danse, musique ou encore théâtre. Amadeus propose tout au long de l’année des représentations de ses créations. Pour la saison 2020/2021, elle porte le projet Corossol, dont la première étape est ce concert pour les personnes porteuses de handicaps.

L'événement se jouera le vendredi 18 décembre à Stella Matutina à partir de 19h30. Le concert est gratuit mais les places sont accessibles via réservation. La priorité des places est donnée aux familles, aux accompagnants et aux soignants. Pour les réserver, il est nécessaire d'envoyer un mail à l'adresse suivante : association.amadeus974@gmail.com."

Veuillez retrouver ci-dessous un extrait d'une représentation de l'association Ker'Amadeus datant de novembre 2020 :