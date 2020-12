Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Joseph Francklin Pontalba 75 ans et Marie Ange Baleinier se sont mariés le 23 décembre 1970 à Saint-Leu et ont donc fêté leurs 50 ans de mariage la semaine passée. Le couple a eu six enfants, 17 petits enfants et quatre arrières petits enfants. (Photo ville de Saint-Leu)

