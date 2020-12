Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le maire de Saint-Leu, Bruno Domen, appelle à la plus grande vigilance l'ensemble de la population aux abords du littoral saint-leusien. La circulation piétonne ainsi que la pratique de toutes activités nautiques y sont désormais interdites en raison des prévisions de forte houle. La baignade n'est possible qu'aux endroits autorisés : plage 46 et plage du centre-ville au niveau des postes MNS. La prudence est de mise et il est recommandé de suivre les consignes des moniteurs nageurs sauveteurs. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

