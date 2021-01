Un témoignage publié sur Facebook le samedi 2 janvier 2021 relate la rencontre de deux chasseurs avec un requin blanc dans la baie de Saint-Leu la veille au matin. Les témoins de la scène n'ont cependant toujours pas contacté le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), ni le Centre sécurité requin (CSR) qui, faute d'éléments concrets, ne peut dès lors mener une observation sur place. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Cette rencontre pour le moins surprenante aurait eu lieu le vendredi 1er janvier, aux alentours de 9h du matin, dans la baie de Saint-Leu entre le secteur du cimetière et la Pointe au sel. Le témoignage publié sur la page Facebook "Observations Requins 974" raconte que deux chasseurs auraient été "suivis" par un requin dont la taille était est estimée à "3,5 mètres". Particulièrement oppressant, le squale aurait dû être repoussé à plusieurs reprises par les pêcheurs à l'aide de leurs fusils. Abandonnent leurs poissons pour se défaire du requin, les deux hommes seraient finalement parvenus à s'extraire de l'eau après avoir appelé un canot.

Ci-dessous le témoignage publié sur la page Facebook "Observations Requins 974" :

Cette publication a suscité nombre de réactions. Parmi elles, certains commentaires apportent même des détails supplémentaires concernant l'éventuelle présence de ce requin blanc dans la baie de Saint-Leu.

Ci-dessous des commentaires publiés en réponses au témoignage sur Facebook :

- Des témoins qui ne veulent pas parler -

Contacté par la rédaction d'Imaz Press Réunion, le Centre sécurité requin a déclaré qu'il n'avait jusqu'à maintenant reçu aucun témoignage relatif à cette rencontre. "Les témoins que nous avons contacté n'ont pas souhaité nous répondre. Par conséquent, on ne peut pas se baser sur des récits publiés sur les réseaux sociaux pour enclencher une opération. Mais notre job consiste à essayer d'aller à la pêche aux informations dans ce genre de situations. Plusieurs personnes y travaillent et une chargée de communication est également là pour contacter les gens et rassembler les éventuelles informations", précise le CSR.

Également contacté, le CROSS indique lui-aussi ne pas avoir reçu pour l'instant de témoignage concernant cette histoire mais a tout de même pris connaissance des éléments partagés sur les réseaux sociaux.

La dernière présence d'un requin blanc à La Réunion remonte à octobre 2015. Un squale d'une taille d'environ 4 mètres avait alors été aperçu dans la baie de Saint-Paul. "Il est extrêmement rare qu'un requin blanc s'approche des côtes réunionnaises", explique le CSR. "Si un spécimen a vraiment été vu vers Saint-Leu, peut-être avait-il senti quelque chose. Mais il est peut-être aussi déjà reparti."

