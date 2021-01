C'est une histoire d'Amour, un grand amour qui est à l'origine de cette famille. Romain, aujourd'hui âgé de 83 ans, et Thérèse, 81 ans, fêtent leurs 55 ans de mariage au domicile familial de 4 robinets en présence de leurs proches, du maire, Bruno Domen et de la conseillère municipale Nadine Planesse. Ils ont eu 5 enfants dont 4 filles qui leur ont donné 12 petits enfants et 7 arrière petits enfants. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo : ville de Saint-Leu)

Ils se sont dits oui en 1966. Leur Amour a été plus fort que tout. Après 5 ans d’attente, pour pouvoir vivre avec Romain, Thérèse alors âgée de 25 ans décida de quitter ses parents pour se rendre quelques centaines de mètres plus bas chez son amoureux qu’elle épousera quelques mois plus tard "contre vents et marées".



Leurs filles sont fières de leur parcours. Romain n’a pas eu une vie facile en tant que coupeur de cannes à Saint-Leu, puis à Boucan avant de revenir s’installer définitivement avec leurs enfants dans le quartier de 4 robinets où ils coulent depuis de très longues années des jours heureux.



La vie n’a cependant pas été un long fleuve tranquille également pour Thérèse qui a dû charroyer l’eau et le bois pour subvenir aux besoins de ses enfants pendant les premières années de leur vie de couple. Toute une époque...



Leurs regards en disent beaucoup sur leur famille soudée depuis leur union à la Mairie puis à l’église de Saint-Leu le 18 janvier 1966.

Romain est, de l’avis de sa fille Denise, " le plus beau des malbars aux yeux bleus de la Pointe au sel et de La Réunion, c’est même le seul que je connaisse ". Pudiquement, Thérèse acquiesce d’un sourire : " ce n’est qu’un détail " mais nul doute qu’il est de taille...