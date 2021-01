Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 28 Janvier à 16H53

Une opération "ville propre", soutenue par le mouvement Extinction Rebellion, est organisée ce dimanche 31 janvier de 8h à 12h dans le centre ville de Saint-Leu. Le rendez-vous est donné sur la place de la mairie. L'objectif est de nettoyer la ville des déchets qui jonchent ses rues, plages et ravines et de tout ramener sur le lieu de départ où ils seront triés et exposés à la vue de tous, dans le but d'alerter l'opinion publique et faire réagir les élus réunionnais (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

