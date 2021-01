Le Séchoir à Saint-Leu annonce son tout nouveau programme, fruit d'un patient travail de programmation, de partenariats et d'adaptation permanente aux règles sanitaires. Jusqu'en juin 2021, la culture sera à l'honneur dans la salle de spectacle qui proposera concert, cirque, danse, théâtre... (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Un seul objectif pour le Séchoir : que le secteur du spectacle vivant puisse se tenir debout, que la création et les artistes continuent à rencontrer le public.

"Lors du dernier spectacle accueilli au Séchoir en décembre dernier, la chanteuse Tine Poppy résumait les choses à sa façon : "2020, in lané an lo d’boudin !". Est-ce que 2021 nous réserve quelque chose de plus goûteux ? Y croire est indispensable.

Que nous a appris cette année 2020 ?

-A annuler la mort dans l’âme des spectacles et même Leu Tempo Festival qu’on pensait inoxydable.

-A jongler avec les plannings, à reporter, à maintenir souvent, à re-reporter parfois…

-A découvrir la capacité d’adaptation du secteur du spectacle vivant. Pour sauver ce qui pouvait l’être et continuer à aller de l’avant.

-A constater que le public est revenu, dans les salles ou dans les quartiers, malgré les contraintes.

-A se dire que le numérique peut défendre la culture. Mais que le spectacle vraiment vivant, c’est autre chose.

-A affirmer que les circuits courts, c’est aussi important pour les légumes que pour les propositions artistiques.

-A rappeler que les crises creusent les inégalités et que la solidarité doit être la règle.

-A découvrir que les crises permettent aussi d’inventer en sortant des chemins balisés.

-A se dire que nous avons pu tenir, ensemble, parce que chacun y a mis du sien. Artistes, partenaires, publics, professionnels, techniciens…

2021 sera une autre aventure

Nous sommes prêts à nous adapter, encore et toujours, mais pas à nous habituer. Pour que "l’anormal" ne devienne pas la norme. Nous sommes prêts à accueillir le public, dans le théâtre mais aussi en extérieur, parce qu’on ne nous tient pas très longtemps enfermés !"

