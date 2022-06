Vous êtes musicien.ne, vous aimez chanter ? Le 21 juin 2022, faites de la musique à Saint-Leu ! Rendez-vous sur le parvis de l'hôtel de ville dès 17h30 pour une scène ouverte à tous les passionnés de musique. La municipalité a choisi de revenir à l'esprit premier de la fête de la musique en accordant une place particulière aux pratiques des amateurs. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

En 1982, le Ministère de la culture avait eu l'idée de lancer un mouvement spectaculaire de prise de conscience, un élan spontané pour alerter l'opinion et rassembler les citoyens autour de la musique. 20 ans après, nous portons à Saint-Leu cette même volonté d’ouverture. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous invitons les musicien.nes, chanteur.euses et écoliers de la commune à partager leur passion avec le public. Comme l’a si bien dit Maurice Fleuret, compositeur et journaliste français, organisateur de festivals de musique : “Faites la fête. Faites de la musique !”



Pour postuler et monter sur scène le mardi 21 juin 2022, contactez le service Culturel de la Ville de Saint-Leu au 0262 34 80 03, avant le mercredi 15 juin 2022.



Alon, alon !





