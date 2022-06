Suite au dernier conseil municipal, la ville de Saint-Leu relance la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) afin de répondre aux besoins de développement du territoire. Le maire souhaite que ce nouveau PLU se concrétise d'ici deux à trois ans. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Plusieurs objectifs seront poursuivis pour :

• se doter d’un document de planification traduisant fidèlement les aspirations locales à l’horizon de la décennie à venir ;

• adapter le niveau de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

• adopter une stratégie de développement touristique et patrimoniale ;

• apporter des réponses aux besoins de logements, d’emplois, de commerces, de services et d’équipements pour faciliter le quotidien des habitants ;

• assurer une meilleure desserte du territoire entre le littoral, les mi pentes et les hauts ;

• mettre à disposition des solutions de mobilité et des espaces publics de qualité ;

• engager la transition écologique et numérique du territoire.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Leu ou sur sa page Facebook.

